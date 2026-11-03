El tiempo hoy, martes 3 de noviembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto durante la mañana. Lluvias y chubascos que, preferentemente en Pitiusas y oeste de Mallorca, pueden ser localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente con tormenta.
Temperaturas en descenso. En Mallorca y Menorca, viento flojo a moderado de componente este; en Ibiza y Formentera, flojo del sur girando a norte.