El tiempo hoy, sábado 14 de marzo, en Baleares. - AEMET
PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos a partir de media mañana, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.
Cota de nieve bajando durante la tarde a 1000 m. Temperaturas nocturnas en ascenso moderado o notable respecto a la madrugada anterior y diurnas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento entre flojo y moderado del oeste y suroeste girando al mediodía a componente norte con intervalos de fuerte.