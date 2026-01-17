El tiempo hoy, sábado 17 de enero, en Baleares. - AEMET

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy sábado, 17 de enero, en Baleares: cielo cubierto con lluvias generalizadas y persistentes desde la mañana con algunos chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. Temperaturas nocturnas en descenso en Menorca y en ascenso localmente notable en el resto. Temperaturas diurnas en descenso. Viento entre flojo y moderado de componente sur.