El tiempo hoy, sábado 30 de mayo, en Baleares

Mapa del tiempo para este sábado en Baleares. - AEMET
PALMA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado un cielo poco nublado con brumas y bancos de niebla en Mallorca hasta la mañana.
Las temperaturas nocturnas han sufrido pocos cambios o han ido en ascenso, mientras que en las diurnas variarán poco o bajarán, principalmente en Menorca y norte de Mallorca.
El viento soplará flojo con un predominio del componente norte, con brisas costeras por la tarde.