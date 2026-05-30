El tiempo hoy, sábado 30 de mayo, en Baleares

Mapa del tiempo para este sábado en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 10:03
   PALMA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado un cielo poco nublado con brumas y bancos de niebla en Mallorca hasta la mañana.

   Las temperaturas nocturnas han sufrido pocos cambios o han ido en ascenso, mientras que en las diurnas variarán poco o bajarán, principalmente en Menorca y norte de Mallorca.

   El viento soplará flojo con un predominio del componente norte, con brisas costeras por la tarde.

