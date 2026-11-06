El tiempo hoy, viernes 6 de noviembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes intervalos nubosos con algún chubasco ocasional y aislado, preferentemente en Pitiusas y sin descartar en Mallorca y Menorca, tendiendo a partir de la tarde a predominar el cielo poco nuboso.
En Mallorca, algún banco de niebla matinal. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ligero ascenso. Viento flojo del noroeste girando por la tarde a nordeste.