El tiempo durante la Semana Santa en Baleares: escasa amenaza de lluvia y temperaturas por debajo de lo normal

Archivo - Varios cofrades desfilan en la procesión del Cristo de la Sangre, a 6 de abril de 2023, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las festividades de Semana Santa en Baleares estarán marcadas por una escasa amenaza de lluvia y unas temperaturas inferiores a las habituales para estas épocas del año.

Es la predicción que, aunque se irá concretando con el paso de los días, hace la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para una semana en la que la gente saldrá a la calle para seguir las diferentes procesiones y tradiciones.

Se espera que la Semana Santa sea meteorológicamente más tranquila que el fin de semana que la precederá, que estará marcado por las lluvias, tormentas, posibles granizadas, fuertes rachas de viento y cotas de nieve de entre 1.100 y 700 metros de altura.

El lunes se mantendrá el fuerte viento, que podría dejar rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora (km/h) que llegarían hasta los 100 km/h en las cumbres y los cabos.

El cielo estará poco nuboso, aunque no se puede descartar alguna precipitación débil y ocasional. Las temperaturas irán ligeramente en ascenso.

Para el resto de la semana, parece claro que el miércoles remitirá el viento y que podrían caer algunas precipitaciones ocasionales y débiles en el conjunto del archipiélago.

Las temperaturas estarán por debajo de lo normal para estas épocas del año y no se recuperarán hasta pasado el Domingo de Resurrección.