Todos los grupos menos el PSOE llevan al pleno del Consell de Mallorca la reclamación del convenio de carreteras. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de MÉS per Mallorca, El PI, Vox y el PP han firmado este lunes una moción conjunta que se debatirá en el pleno del Consell de Mallorca de este jueves para reclamar al Gobierno de España los 230 millones de euros pendientes del convenio de carreteras liquidado en 2022 y que con la actualización de los proyectos llega a los 350 millones de euros.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, se ha reunido con diputados, senadores y consellers de la institución insular para formalizar el acuerdo e impulsar una iniciativa conjunta que será presentada también en el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlament y en los ayuntamientos de toda Mallorca.

Galmés ha agradecido a las formaciones políticas que dan apoyo a esta iniciativa que pongan por encima de rivalidades políticas los intereses de los ciudadanos de Mallorca.

El presidente insular ha recordado también que el Gobierno de España acaba de firmar con Canarias un convenio de carreteras que supondrá una aportación estatal de entre 200 y 250 millones de euros anuales hasta el año 2030.

"Mallorca necesita un convenio de carreteras como el que tiene Canarias, para poder ejecutar la modernización y mejora de la seguridad que estamos impulsando en nuestras infraestructuras", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que cuando se liquidó el convenio, en el año 2021, quedaron pendientes de pagar por parte del Gobierno de España 230 millones, que con una actualización llegan a los 350.

Galmés ha insistido en que este dinero no es para hacer grandes infraestructuras, sino que el objetivo es mejorar la red vial de la isla sin consumo de territorio y, así, poder garantizar la fluidez del tráfico, la modernización de las infraestructuras y la seguridad de los usuarios.

En este sentido, el presidente del Consell de Mallorca ha indicado que la finalidad es invertir en la modernización de carreteras, tal y como esta haciendo el Consell con el Plan de Accesos a Palma, realizando un esfuerzo con recursos propios.

Han participado en el encuentro los diputados y senadores José Vicente Marí, Martí Àngel Torres, Joan Mesquida, Maria Salom, Carlos Simarro, y Cristóbal Marqués (PP), así como Vicenç Vidal (MÉS) y Jorge Campos (Vox).

Los portavoces del Consell de Mallorca firmantes de la iniciativa han sido Catalina Inés Perelló (MÉS per Mallorca), Antoni Salas (El PI), Antonio Gili (Vox) y Núria Riera (PP). También ha estado presente el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio.