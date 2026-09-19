Las tormentas del viernes dejan más de 70 litros en Calvià y 30 en el aeropuerto de Palma

Archivo - Imagen de un torrente afectado por las lluvias en el barrio del Rafal, en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones en forma de tormenta caídas el viernes sobre Baleares han dejado 72 litros por metro cuadrado en Calvià y 31 en el aeropuerto de Palma.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), menos significativos fueron los 15 litros por metro cuadrado acumulados en Llucmajor y los 13 litros en Palma-Portopí, aunque durante la tarde la lluvia descargó con fuerza en la capital. De nuevo por encima de los diez litros figuran los 11 recogidos en Son Bonet.

En el caso de Mallorca, valores más discretos fueron los siete litros caídos en el faro de Capdepera y los cuatro de Santanyí. En las Pitiusas, más afectadas por el temporal en las horas anteriores, el viernes dejó unos nueve litros en Eivissa. En Menorca solo se anotó un litro en La Mola.