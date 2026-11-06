Un total de 13 equipos participarán este lunes en el Campeonato Nacional de Cocina Vegana Ciudad de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 equipos procedentes de Baleares, Canarias y la Península participarán en el Campeonato Nacional de Cocina Vegana Ciudad de Palma con Producto Local, que se celebrará este lunes en el Real Club Náutico de la capital balear.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este viernes en un comunicado que este campeonato contribuye a situar a Palma en el panorama gastronómico nacional y a proyectar la capacidad creativa y profesional de la restauración.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos y presidenta de PalmaActiva, Lupe Ferrer, ha destacado la importancia de colaborar con iniciativas que dan visibilidad al sector y a sus profesionales.

En este sentido, ha subrayado el trabajo que desarrolla la Asociación de Cocineros Afincados en Baleares (Ascaib) para representar, apoyar y promover a los cocineros y profesionales de la restauración de las Islas, así como su contribución a mantener y consolidar este campeonato.

"La celebración de esta sexta edición refuerza la continuidad de una iniciativa que combina competición, formación, intercambio de experiencias y promoción del producto de proximidad", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Ascaib, Koldo Royo, ha explicado que las elaboraciones deberán incorporar ingredientes de proximidad y demostrar las posibilidades que ofrecen estos productos en la cocina vegana, combinando creatividad, técnica y calidad gastronómica. Los participantes competirán con propuestas originales tanto en las categorías de platos salados como de elaboraciones dulces.

El jurado, que estará integrado por 12 profesionales para las elaboraciones saladas y otros 12 para las dulces, contará con cocineros y profesionales vinculados a la gastronomía, el turismo, el periodismo gastronómico y las redes sociales, además de representantes de las administraciones designados por la organización.

Entre los integrantes figuran nombres como Chef Bosquet, Anita Williams, María Sossich, Elisabeth Reynés, Mar Aguirre, Toni Rodríguez y Rubén Martínez, entre otros.

La competición contempla una primera fase de valoración de las recetas presentadas y una segunda fase en la que el jurado seleccionará las propuestas ganadoras entre los platos salados y dulces. Según ha indicado la información, se valorará el sabor, la textura, la presentación y la frescura de los ingredientes, además de la originalidad y la calidad de las elaboraciones.

Antes del inicio del concurso, a las 16.00 horas, se hará entrega de un reconocimiento a Gloria Fluxà en el ámbito empresarial, Gloria Carrión en redes sociales y cocina vegana y a la periodista Lidia Larrey en el ámbito de la comunicación, por su contribución a dar visibilidad a la gastronomía.