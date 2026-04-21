Un total de 147 menores migrantes han llegado a Baleares en este 2026

Archivo - La consellera de Presidencia, Antònia Estarellas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 147 menores han llegado a Baleares en este 2026, según ha indicado la vicepresidencia segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas,

En estos primeros meses, han llegado 604 personas en total en 44 pateras, sin olvidar el "drama humano" que supone la llegada de cadáveres a las costas, ha indicado.

En el pleno del Parlament, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha preguntado a la consellera por las actuaciones del Govern en relación a los menores extranjeros no acompañados que hay en Formentera.

La consellera ha recordado que no tiene competencias en la tutela de menores, pero apoya a los consells en esta situación "crítica" de indefensión provocada por la "nula" política migratoria del Ejecutivo central.

De las Heras ha recordado que Formentera es la unidad tutelar "más saturada" del país y no puede asumir sola esta situación.

Estarellas ha reconocido que "las cifras crecen" y, como siempre, el Gobierno central "da la espalda" a la realidad de las Islas, con decisiones políticas que cada vez son "peores" para los ciudadanos de Baleares, refiriéndose al proceso de regularización "masiva" de migrantes.