Un total de 75 negocios de Palma se adhieren al proyecto de comercios emblemáticos de Baleares

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 75 comercios de Palma se han adherido este viernes al proyecto Emblemàtics Balears, impulsado por la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, a través de la Dirección General de Comercio y el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas (IDI).

El catálogo, que con la incorporación de los establecimientos de 'Ciutat' contará con 234 establecimientos de 19 municipios de Baleares, tiene como objetivo principal la protección del tejido comercial de proximidad al hacer visibles estos establecimientos tradicionales.

Este viernes, en la sede de Palma Activa, el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, y el alcalde de Palma, José Hila, han entregado a los comerciantes de Palma las placas que les distinguirán como emblemáticos.

También han participado en el acto el director general de Comercio, Miguel Piñol; el regidor de Promoción Económica y Ocupación del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo Romero; y la directora gerente del IDI, Mariona Luis, entre otros.

Yllanes ha reconocido el papel de Palma Activa como pionero en la identificación de los establecimientos emblemáticos de Palma. Gracias a este primer paso, ha señalado, el IDI y la Dirección General de Comercio decidieron crear el proyecto Emblemàtics Balears que hace extensiva esta identificación, visibilidad y protección a todos los municipios que se quieran adherir.

"Después de tres años de mucho trabajo y coordinación, contamos con un proyecto sólido y visible que recoge más de 230 establecimientos de 19 municipios de las Islas", ha señalado Yllanes.

El conseller ha concluido que la incorporación de Palma es una "magnífica noticia" que refuerza todavía más el papel vertebrador del proyecto Emblemàtics Balears y aporta una gran fuerza para conseguir el objetivo final de Emblemàtics.

Yllanes ha instado a proteger estos "pequeños tesoros" que sirven, además, de elemento tractor para el resto de tejido comercial de proximidad. "Sin comercio no hay vida en nuestras calles", ha concluido.

El alcalde Palma, José Hila, por su parte, ha afirmado que los establecimientos emblemáticos "son el pasado, el presente y el futuro de la actividad comercial de la ciudad".

"Os esforzáis a diario para ofrecer el mejor producto posible, con una oferta diferenciadora como el servicio y trato directo y personal, la atención y la proximidad*, ha asegurado el primer edil.

Los 75 comercios adheridos al proyecto Emblemáticos Baleares pueden consultarse en la de Emblemáticos, que permite conocer la historia de todos los comercios, así como tener sus datos principales.

Está disponible en catalán, castellano e inglés, ya que también se pretende llegar al público de fuera de las Islas para que los emblemáticos sean un punto de atracción turística y puedan aportar promoción al resto del tejido comercial del municipio.

El IDI, por su parte, ha editado un manual para que sean los mismos ayuntamientos los que identifiquen los negocios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos.

Los municipios que ya cuentan con establecimientos catalogados son Alaró (4), Algaida (6), Consell (6), Esporles (5), Inca (14), Lloseta (7) Llucmajor (8), Manacor (25), Marratxí (11), Palma (75), Pollença (9), Porreres (6), Santanyí (7), Alaior (5), Ferreries (11), Maó (19), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5) y Formentera (Sant Ferran, uno y Sant Francesc Xavier, 5).

Los negocios de Palma que se han adherido en alguna de las categorías --establecimientos emblemáticos, arraigados y con historia, con patrimonio e historia, con historia, arraigados, arraigados y con patrimonio y con patrimonio-- son Alejandro Forteza (joyería), Alpargateria La Concepció (zapatería), Bordados Valldemossa (artículos para coser), Ca Donya Àngela (mercería), Cafès Llofriu (café), Calçats Neus Palou (zapatería), Calzados Beltrán (zapatería), Calzados Estarellas (zapatería), Calzados La Elegancia, Ca'n Joan de s'Aigo (heladería), Ca'n Sion (pesca), Carnisseria Cas Caparrot (carnicería), Casa Calico (pesca), Casa Canet (panadería y pastelería), Cereria La Real (velas), Colchonería Verd (colchones), Colmado Colom (alimentación y bebidas), Colmado La Montaña (alimentación y bebidas), Colmado Maneu (alimentación y bebidas), Colmado Santo Domingo (alimentación y bebidas), Cristaleria Artística Fiol (cristalería), Cuchillería Amengual (cuchillos), Cuchillería Sineu (cuchillos), El Bazar del Libro (librería), Eléctrica Ramblas (eléctrica), Encuadernaciones Reinés (encuadernaciones), Especias Crespí (especias), Estarellas Sabates (zapatería), Fajas Reina (mercería y ropa), Ferreteria La Central (ferretería), Floristería Abolengo (floristería), Forn de la Concepció (panadería y pastelería), Forn de la Glòria (panadería y pastelería), Forn de la Pau (panadería y pastelería), Forn Fondo (panadería y pastelería), Forn La Mallorquina (panadería y pastelería), Forn Sto. Cristo (panadería y pastelería), Fornet de la Soca (panadería y pastelería), Gelats Ca'n Miquel (heladería), Gelats Paco (heladería), Gilet Oficina (mobiliario de oficina), Gomex (textil), Gordiola (vidriería artística), Herboristería María Antonia Bergas (herboristería), Imprenta Nueva Balear (imprenta), Joyas Forteza (joyería), Joyería Alfredo (joyería), Joyería Miró (joyería), Joyería Piña Grau (joyería), Juliá Pinturas y Decoración (pinturas y decoración), La Filadora (tejidos), La Industrial (juguetería), La Pajarita Bombonería (alimentación), La Pajarita Charcutería (alimentación), La Veneciana (moda y complementos), Mascotas La Rambla (tienda de animales), Medias Casa Fubor (mercería), Mercería Duran (mercería), Mercería Nadal (mercería), Mesquida Calzados y Complementos (zapatería y complementos), Mimbreria Vidal (artículos de mimbre), Panadería Fiol (panadería y pastelería), Panadería s'Estació (panadería y pastelería), Papereria Imprenta Alemany (papelería e imprenta), Paraguas (paraguas), Plovins (mercería), Quesada Decoración (mobiliario y decoración), Radio Buades (iluminación y pequeños electrodomésticos), Rellotgeria Catalana (relojería y joyería), Sa Botiga (alimentación), Sombrerería Casa Juliá (sombreros y complementos), Tapicerías Hernández (tapicería), Tejidos Bellver (equipamiento textil para el hogar), Xocolat (discos compactos, vinilos y libros musicales) y Xurreria Rosaleda (panadería y pastelería).