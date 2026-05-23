Trabajadoras de los grandes comercios de textil y calzado secundan en Palma la huelga contra el convenio estatal con una concentración en el Born. - UGT BALEARES

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de las grandes cadenas de comercios de textil y calzado han secundado en Palma la huelga estatal convocada por UGT contra el convenio colectivo estatal acordado al entender que supondrá un recorte de derechos recogido por la normativa laboral de Baleares.

Este y el resto de paros convocados por toda España han perseguido el objetivo de evitar que los grandes comercios puedan desligarse de los convenios autonómicos y regionales al aplicar las condiciones laborales que recogerá el futuro convenio colectivo del que han firmado un preacuerdo la Asociación Retail Textil España (ARTE) y los sindicatos Fetico y CCOO.

Varias decenas de personas se han concentrado la mañana de este sábado en el Passeig del Born portando una gran pancarta en la que se podía leer el lema 'Convenio de ARTE no. Ni un derecho menos', según ha publicado UGT Baleares en su cuenta de la red social X.

También han lucido carteles que rezaban mensajes como 'El ARTE de robarte', 'No trabajo por amor al ARTE', 'La plantilla no está de reabajas' o 'El ARTE de mangonearte'.

A la huelga estaban convocados no solo los trabajadores de grandes marcas como Inditex, Primark, H&M, Mango o Tendam sino también aquellos de comercios de moda que cumplan las condiciones para sumarse al convenio estatal.

Esto es, que tengan tres tiendas en diferentes comunidades autónomas, que tengan más de 3.500 metros cuadrados de local o más de 400 personas en plantilla.

UGT ha advertido que la firma definitiva de este pacto promovido por las grandes firmas conllevaría un "atropello" de derechos consolidados en el convenio balear en materia salarios, licencias retribuidas, complemento por bajas laborales, vacaciones o contratación.

Por ejemplo, siempre según el sindicato, el preacuerdo recoge que a los trabajadores fijos discontinuos "solo se les garantizarán tres meses consecutivos de trabajo", mientras que el resto del año los llamamientos podrán ser "a la carta" por tramos mínimos de hasta 15 días y con un preaviso de tan solo 48 horas.

En materia salarial, UGT ha calculado que una dependienta con un salario medio anual de unos 21.000 euros pasaría a cobrar poco más de 18.000 euros y que se "reduciría a la mitad el valor de la hora por trabajar en domingos y festivos".