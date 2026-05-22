UGT llama a la huelga en el comercio este sábado por la firma del convenio que permitiría descolgarse del balear

Archivo - Varias personas hacen cola junto a una tienda de ropa en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido a los trabajadores que secunden la huelga general convocada este sábado en el comercio de textil y calzado de toda España, por la firma del convenio nacional por parte de Fetico y CCOO, que "recortaría" distintos derechos recogidos por el convenio de Baleares firmado el pasado 8 de mayo.

El sindicato ha apuntado que es la primera vez que el sector afronta una huelga general en todo el país, a la que están convocados no solo los trabajadores de grandes marcas como Inditex, Primark, H&M, Mango y Tendam sino también aquellos de comercios de moda que tengan tres tiendas en diferentes comunidades autónomas.

En una nota de prensa, UGT ha relatado que la convocatoria de estos paros tiene el objetivo de evitar que los comercios de textil y calzado puedan desligarse de los convenios autonómicos y regionales, al aplicar las condiciones laborales que recogerá el futuro convenio colectivo del que han firmado un preacuerdo el pasado 23 de marzo la Asociación Retail Textil España (ARTE) y los sindicatos Fetico y CCOO.

UGT ha advertido que la firma definitiva de este pacto promovido por las grandes firmas conllevará un "atropello" de derechos consolidados en el convenio balear en materia salarios, licencias retribuidas, complemento por bajas laborales, vacaciones o contratación, además de "generar desigualdades entre el personal antiguo y nuevo".

En concreto, el principio de acuerdo apoyado por CCOO y Fetico recoge que a los trabajadores fijos discontinuos "solo se les garantizarán tres meses consecutivos de trabajo", mientras que el resto del año los llamamientos podrán ser "a la carta" por tramos mínimos de hasta 15 días y con un preaviso de tan solo 48 horas.

En materia salarial, el sindicato ha calculado que una dependienta con un salario medio anual de unos 21.000 euros pasaría a cobrar poco más de 18.000 euros y que se "reduciría a la mitad el valor de la hora por trabajar en domingos y festivos".

Asimismo, UGT ha alertado que desaparecería el plus mensual de desplazamiento de 120 euros y otros, como el de ayuda de estudios, además del premio de jubilación.

El preacuerdo recoge otros recortes de derechos, como la posibilidad de que la empresa pueda imponer las vacaciones, que el descanso semanal de dos días no sea consecutivo o la obligatoriedad de recuperar los tiempos de descanso diario durante la jornada laboral.

Entre los beneficios sociales que se han peleado en el convenio de comercio balear y que desaparecen están los 42 días de permiso de lactancia, el complemento por baja laboral y la reducción de jornada para el cuidado de menores de hasta 14 años.

"Los comercios de las islas que podrán aplicar estas nefastas condiciones laborales son aquellos que tengan tienda en Balears y en otras dos comunidades autónomas, más de 3.500 metros cuadrados de local o más de 400 personas en plantilla", han remarcado.

Por todo ello, UGT ha insistido en que el futuro convenio de ARTE permitirá un "retroceso" laboral, social y económico en el sector del comercio y ha manifestado su "incomprensión" a que CCOO, que "se denomina sindicato de clase", avale estos "recortes" junto a Fetico, una organización que "defiende los intereses de las patronales".

Durante la jornada de huelga de este sábado se realizará una concentración a las 11.00 horas en el paseo del Borne de Palma, frente al Zara Home, bajo el lema 'Convenio de ARTE no, ni un derecho menos'.