Los trabajadores de IB3 acusan a la dirección de informativos de manipulación en la cobertura de la protesta de es Trenc

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de IB3 ha denunciado públicamente lo que han considerado un ejercicio de manipulación de la dirección de informativos en relación a la cobertura de la cadena humana en es Trenc y la presencia de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer.

En una publicación en redes sociales recogida por Europa Press, el comité señala que el texto que aportó el equipo desplazado al lugar fue modificado directamente por la dirección de informativos. "Es un ataque muy grave a la profesionalidad de los trabajadores", han señalado.

Según han añadido, la nueva versión del texto minimizó el hecho de que la alcaldesa de Campos intentara boicotear la protesta. Además, han apuntado que en los canales digitales sólo se informó de las pintadas en los búnkers que, además, eran de días atrás.

"Denunciamos que no se ha dejado ofrecer una noticia rigurosa con los hechos ocurridos. Exigimos que se deje trabajar a los profesionales de IB3 para trasladar la información de forma fidedigna", han concluido.

El PSIB, por su parte, ha denunciado públicamente lo que ha considerado un nuevo episodio de manipulación informativa.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha trasladado "toda la solidaridad" con los trabajadores de IB3 y ha criticado que en los canales digitales del ente sólo se informó de las pintadas vandálicas en los búnkers.

"IB3 es la televisión de todos, no el plató personal de Prohens ni la productora del PP", ha criticado Garrido, que ha reclamado la comparecencia del director general de IB3 en el Parlament, para que dé explicaciones sobre lo sucedido.