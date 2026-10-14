Los trabajadores de las instalaciones de s'Aigua Dolça podrán utilizar el aparcamiento a partir de este jueves

Piscina de s'Aigua Dolça. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de las nuevas instalaciones deportivas de s'Aigua Dolça podrán utilizar el aparcamiento del recinto a partir de este jueves, coincidiendo con la apertura del centro.

Fuentes del Ayuntamiento de Palma han aclarado este miércoles a Europa Press que el aparcamiento ya estará operativo este mismo jueves, coincidiendo con la apertura del centro deportivo al público general, pero de momento solo podrán utilizarlo los trabajadores de las instalaciones.

La gestión del aparcamiento se ha cedido a la Sociedad Municipal de Aparcamiento y Proyectos (SMAP), que iniciará "próximamente" el proceso de inscripción y formalización de los abonos para residentes de El Terreno.

Por su parte, los usuarios de s'Aigua Dolça no podrán utilizar de momento el aparcamiento, que será exclusivo para trabajadores y residentes de la zona.

El centro deportivo abrirá al público este jueves y funcionará de lunes a viernes, de 16.30 a 21.30 horas, y contará con una piscina de 25 metros y seis carriles, salas para hacer actividades y vestuarios, entre otros espacios.