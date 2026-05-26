Los trabajadores del metal de Baleares valoran emprender acciones este verano ante el "bloqueo" del convenio

Archivo - Un soldador trabaja en un taller. - FREMM - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metal en Baleares de los sindicatos UGT, CCOO y USO valoran realizar "cuantas acciones sean necesarias" durante este verano si la patronal "mantiene el bloqueo" en la negociación del convenio sobre las demandas salariales y sociales del sector.

Según ha explicado este martes a Europa Press el representante de UGT en las negociaciones, Roberto Serrano, los sindicatos detectaron el bloqueo hace dos semanas, cuando la patronal "dio dos pasos atrás" en cuestiones que las organizaciones consideraban prácticamente cerradas.

"Decidimos darle otra oportunidad a la patronal y ya vimos un bloqueo total", ha señalado Serrano, quien ha indicado que convocarán asambleas con los trabajadores para explicarles el estado de la negociación y decidir posibles acciones, si bien no ha avanzado ninguna en concreto.

Los sindicatos seguirán participando en las mesas de negociación, aunque han advertido de que, si no se producen avances, tendrán que valorar nuevas medidas. "Esperamos no tener que llegar a la huelga, pero tendremos que ir viendo qué hacer", ha apuntado Serrano.

El representante sindical ha resaltado que el convenio afecta a unos 53.000 trabajadores y que el sector del metal es el segundo con más empleados de Baleares, solo por detrás de la hostelería.

Entre las principales demandas sindicales figuran subidas salariales vinculadas al IPC para compensar la inflación en Baleares, cláusulas de revisión salarial para proteger su poder adquisitivo y nuevos complementos y mejoras laborales.