Los trabajadores de SFM demandan medidas estructurales de seguridad para dar solución a las múltiples deficiencias

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha demandado a la dirección de la empresa pública que adopte medidas estructurales de seguridad para evitar la normalización de las múltiples deficiencias detectadas en el servicio ferroviario.

La representación legal de los trabajadores ha expuesto sus casi medio centenar de reclamaciones en un documento difundido minutos antes de que se reúnan con el gerente de SFM, Ramón Orta, para tratar de acercar posturas tras la convocatoria de paros laborales.

El comité de empresa, en un comunicado, ha defendido que la seguridad en los ferrocarriles de Mallorca no debe abordarse desde "medidas puntuales, reactivas o de carácter meramente estético" sino que se necesita una planificación que permita ejecutarlas y verificarlas "de forma permanente, con recursos suficientes y una cultura preventiva sólida".

Es por ello, ha señalado, que las 48 medidas que pondrán sobre la mesa en la reunión de este miércoles, divididas en nueve apartados, están orientadas a mejorar la seguridad real de la circulación, las condiciones de explotación y la protección del personal y de las personas usuarias.

Entre las múltiples deficiencias, los trabajadores han alertado de la falta de un sistema integral de gestión de la seguridad ferroviaria, de déficits en la explotación ferroviaria y en la toma de decisiones operativas o de problemas estructurales no resueltos en vía, catenaria y electrificación.

También han puesto el foco en la insuficiente señalización en puntos críticos, de las carencias de seguridad y fiabilidad en el material móvil o de la gestión de incidencias sin trazabilidad ni retorno de información.

El comité de empresa ha señalado en que estas peticiones no responden a reivindicaciones laborales "al uso", sino a la necesidad urgente de alcanzar acuerdos y garantías para una seguridad ferroviaria y real y evitar que las carencias detectadas "se normalicen o se pospongan indefinidamente".

El presidente del comité, Ricardo Más, ha reconocido que acuden a la reunión con talante conciliador y con la voluntad de alcanzar un acuerdo con la dirección de SFM que pudiera desactivar las movilizaciones.