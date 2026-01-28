Los trabajadores de SFM posponen los paros y se emplazan al viernes para seguir negociando mejoras de seguridad

La dirección y el comité de empresa de SFM, reunidos este miércoles.- EUROPA PRESS

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha decidido aplazar los paros parciales y se han emplazado con la dirección de la empresa a reunirse de nuevo el próximo viernes para seguir negociando mejoras en materia de seguridad.

Así lo han explicado tanto el gerente de SFM, José Ramón Orta, como el presidente del comité de empresa, Ricardo Más, en declaraciones a los medios de comunicación después de mantener una primera reunión este miércoles.

Ambas partes han celebrado la apertura de esta vía de diálogo y han hecho una valoración positiva del encuentro, que ha tenido lugar en la sede institucional de la empresa y se ha prolongado durante cerca de tres horas.

Los paros parciales, que fueron aprobados el pasado lunes por la asamblea de los trabajadores y que estaba previsto que este miércoles se concretaran, finalmente se han paralizado.

"De momento, como estamos negociando, los tenemos aplazados. Si esto no acaba siendo un camino real, con medidas concretas, podríamos retomarlos en cualquier momento", ha advertido Más.

Orta, por su parte, se ha mostrado abierto a estudiar el documento de 48 propuestas que la representación legal de los trabajadores han puesto sobre la mesa.

Algunas cuestiones, como la mejora de la comunicación y la trazabilidad de las incidencias o los protocolos internos, ha reconocido que podrían mejorarse de forma sustancial.

"Queremos establecer una trazabilidad de las incidencias, una cosa que en estos momentos no se hace pero sí que estamos en camino de hacerlo", ha admitido.

La comunicación de las incidencias, que hasta ahora se ha hecho mediante un método "casi casi casero", ha indicado Más, debería digitalizarse para mejorar el seguimiento de las mismas. "Nos dicen que se va a trabajar en ello", ha confiado.

Otra de las reclamaciones principales de los trabajadores, la creación de un comité de seguridad en la circulación --que llevan demandando seis años--, se constituirá "inmediatamente que se pueda", ha prometido el gerente de SFM.

Orta se ha excusado alegando que los dos ingenieros industriales que en octubre fueron contratados para poner en marcha este comité de seguridad no han acabado su periodo formativo en la empresa.

No obstante, ha tendido la mano al comité para llegar a un acuerdo y sustituirles temporalmente por otros técnicos de SFM hasta que finalicen su formación.

Aunque ha señalado que las medidas provisionales como esta "podrían ser una opción", el presidente del comité, preguntado al respecto, ha defendido que "lo deseable" sería que el organismo se constituyera con los profesionales que fueron contratados expresamente para ello.

UNA SEGUNDA REUNIÓN

Como "no es voluntad de la empresa ni del comité que las negociaciones se eternicen", ha apuntado, las dos partes se volverán a reunir el próximo viernes (10.30 horas) para seguir debatiendo.

Orta ha confiado en que, para ese día, la dirección de SFM haya podido estudiar las exigencias de los trabajadores y fijar un calendario de implementación de algunas de ellas.

"Queremos dejar de manifiesto que caminamos de la mano del comité para continuar implementando mejoras en la seguridad y en la explotación ferroviaria", ha remarcado.

Más ha reconocido que el documento que han trasladado a la gerencia es "denso" y que, por lo tanto, necesitan tiempo para estudiar cada uno de los puntos.

"Dicen que muchos de ellos están en disposición de solucionarlos en el futuro y otros que lo estudiarán. Exigiremos medidas concretas y plazos revisables para no quedarnos en un ya veremos. El viernes tienen que tomar responsabilidad", ha incidido.

Si esto fuera así, ha apuntado, desde el comité estarían "contentísimos". En el caso de que no, ha advertido, mantienen "vivo" el mandato de la asamblea y podrían reactivar los paros parciales "en cualquier momento".