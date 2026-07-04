Los trabajadores del tren de Sóller protestan por la falta de seguridad y reclaman mejoras en los protocolos

Protesta de los trabajadores del tren de Sóller. - CCOO

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de trabajadores del tren de Sóller se ha concentrado este sábado, convocados por el sindicato CCOO, para protestar por la falta de seguridad en la infraestructura y para reclamar mejoras en los protocolos.

La protesta ha tenido lugar en la plaza de España del municipio mallorquín, frente a la estación del ferrocarril. Los trabajadores alertan de una "situación crítica" en materia de seguridad en la circulación ferroviaria y salud laboral.

Los asistentes han lucido carteles con algunos lemas como 'Sin seguridad no hay trabajo digno', 'No queremos lamentar accidentes, queremos evitarlos', 'La prevención salva vidas' o 'Protocolos de seguridad ya'.

Ante la falta de respuestas internas, se han interpuesto diversas denuncias ante la Inspección de Trabajo, así como ante la Dirección General de Movilidad y la Dirección General de Emergencias, alertando del riesgo para trabajadores y usuarios. Según han asegurado, en las últimas semanas se han vivido algunos incidentes en la circulación.

Los representantes de los trabajadores llaman a la responsabilidad de la dirección del Tren de Sóller para que garantice las inversiones y protocolos necesarios para que el ferrocarril sea seguro y las condiciones laborales sean seguras y dignas.