La tractorada en Palma provoca tráfico lento en varias carreteras

Tractorada en Palma contra la nueva PAC y el acuerdo UE-Mercosur - EUROPA PRESS

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tractorada convocada por Unió de Pagesos y la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) ha ralentizado el tráfico durante esta mañana en varias carreteras de la isla.

Según la información de la Dirección General de Tráfico, la mayoría de los tractores y furgonetas han salido desde Inca hacía Palma esta mañana, provocando tráfico lento.

Al llegar a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural han continuado hasta el polígono de Son Morro, afectando igualmente al tráfico en esa zona.

A partir del mediodía se han ido desplazando hacia Mercapalma por la Ma-30, lo que está provocando tráfico lento y congestión en todos los carriles de esta vía.