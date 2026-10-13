El tráfico de pasajeros sigue creciendo en los aeropuertos: un 2% en Palma, un 2,9% en Eivissa y un 3,7% en Menorca

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico aéreo de pasajeros aumentó al cierre de septiembre en los aeropuertos de Palma (2%), Eivissa (2,9%) y Menorca (3,7%), según los datos publicados este lunes por Aena.

El aeropuerto de Palma contabilizó durante 4,197 millones de pasajeros, un aumento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior. Los vuelos comerciales concentraron la mayor parte del tráfico, con 4,196 millones de pasajeros y un crecimiento interanual del 2,1%. El tráfico nacional sumó 824.643 viajeros (+2%) y el internacional se elevó hasta los 3,371 millones (+2,1%).

Son Sant Joan cerró septiembre con un total de 28.782 vuelos, entre despegues y aterrizajes, un aumento del 2% en comparación con el mismo mes del año anterior. De enero a septiembre, 28,6 millones de viajeros han transitado por la infraestructura (+2,2%) y las operaciones han sumado 204.123 vuelos (+1,9%).

El aeropuerto de Eivissa, por su parte, contabilizó en septiembre un total de 1,262 millones de pasajeros, un incremento interanual del 2,9%. La mayoría de ellos, 1,260 millones, viajaron en vuelos comerciales (+3%).

El tráfico aéreo nacional sumó 423.657 pasajeros (+5,9%) y el internacional alcanzó los 837.144 (+1,5%). Reino Unido volvió a situarse como el principal mercado, con 312.016 pasajeros, seguido de Italia, con 146.031; Alemania, con 103.349 y Países Bajos, con 88.418.

Durante el mes pasado, la infraestructura gestionó 10.487 movimientos de aeronaves, una disminución del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025. Entre enero y septiembre, el aeropuerto de Es Codolar atendió a poco más de ocho millones de pasajeros (+3%) y registró 73.543 operaciones (+3%).

Por último, el aeropuerto de Menorca cerró el pasado septiembre con un total de 595.066 pasajeros. Aunque es la infraestructura aeroportuaria con menos presión de Baleares, es donde más crece, con un 3,7% interanual.

Siempre según los datos de Aena, la mayoría de viajeros voló en vuelos comerciales, con un total de 593.226 pasajeros (+3,6%). Las conexiones con destinos nacionales contabilizaron 239.758 viajeros (-3,9%) mientras que el tráfico internacional registró 353.468 pasajeros (+9,5%).

El aeropuerto menorquín llevó a cabo 4.771 movimientos de aeronaves, entre despegues y aterrizajes, un 5,3% más que en el mismo ejercicio de 2025. Entre enero y septiembre atendió Menorca a 3,733 millones de pasajeros (+2,7%) y gestionó 31.961 operaciones (+2,4%).