La trama, liderada por Milojevic, estaría detrás de un alijo de 675 kg de coca intervenidos en julio

Intervenidos en el puerto de Valencia 675 kilos de cocaína oculta en un camión procedente de Ibiza - GUARDIA CIVIL

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez que instruye la macrocausa por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho sitúa al líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, como cabecilla de la trama criminal.

La banda, además, estaría detrás de un gran alijo de 675 kilos de cocaína que fue intervenido en el puerto de Valencia ocultos en un ferry procedente de Ibiza el pasado 9 de julio.

Así consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el juez sostiene que del contenido de las diligencias practicadas se desprende que desde principios del año 2024 existe un grupo de personas en Mallorca, con Milojevic a la cabeza, dedicados al narcotráfico, principalmente de cocaína y hachís.

Es a este grupo al que el pasado 9 de julio se le intervinieron 675 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, en un buque procedente de Ibiza.

El juez sitúa como miembros de la organización a otras personas, entre ellas, el abogado Gonzalo Márquez, también arrestado. En aquel momento, se realizó un registro en el domicilio de uno de ellos en el que se intervinieron unos 11 kilos de cocaína y dos kilos de hachís. En un trastero del que él tenía llave se intervinieron 1,2 millones de euros.

También se les intervinieron 59 fardos de hachís de 40 kilos cada uno, que fueron intervenidos en el puerto de Ibiza, aunque esto está en manos de un juzgado de Ibiza.