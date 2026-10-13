Trasladado grave un hombre tras sufrir un accidente de tráfico en Eivissa

Archivo - Hospital Can Misses - CAIB - Archivo

EIVISSA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 33 años y nacionalidad española, se encuentra estable dentro de la gravedad en Urgencias del Hospital Can Misses después de haber sufrido un accidente de tráfico durante la pasada madrugada en Eivissa.

Según ha informado el SAMU 061, sobre las 04.40 horas se ha registrado un accidente con dos coches en Santa Eulària que han dado vueltas de campana. Hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado junto con otra de Soporte Vital Básico, así como agentes de la Policía.

El herido ha sido trasladado al Hospital Can Misses activándose el código politrauma y otra paciente, una mujer de 29 años, ha sido trasladada a la Clínica Vilás con heridas leves.