Trasladado a la Unidad de Quemados del Vall d'Hebron el herido en la explosión de un tanque de gas

Archivo - Fachada del Hospital de la Vall d’Hebron, a 26 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El Hospital Universitario Vall d Hebrón es un centro sanitario de titularidad pública, administrado por el Servicio Catalán de Salud. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EIVISSA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 46 años herido tras la explosión de un tanque de gas ha sido trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital Vall d'Hebron, según ha informado este jueves el Área de Salud de las Pitiusas.

El paciente, de nacionalidad española, permaneció unas horas ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses hasta su traslado.

Otro joven herido en el suceso, un portugués de 26 años, ha recibido el alta.

El accidente tuvo lugar este miércoles sobre las 10.30 horas tras registrarse una explosión de un tanque de gas en Cala Molí, en Sant Josep.

El Ayuntamiento de Sant Josep explicó que los hechos podrían haberse producido mientras el operario de un camión de suministro de gas se encontraba realizando la carga del depósito en la vivienda afectada.