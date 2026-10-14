Una treintena de hornos se interesan por la bolsa de trabajo del Govern para paliar la falta de mano de obra del sector. - CAIB

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bolsa de trabajo creada por el Govern para paliar la falta de mano de obra en el sector de la panadería ya ha tenido unas 30 peticiones en solo cinco meses.

Los diferentes establecimientos adheridos a la marca colectiva 'Pa d'aquí, forn i tradició' demandan sobre todo perfiles de panaderos, además de dependientes, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

La Agencia de Desarrollo Regional (ADRBalears) creó esta iniciativa ligada a 'Pa d'aquí' para dar una solución a una demanda del sector.

Así, a través de la web, las panaderías interesadas anuncian los puestos de trabajo disponibles y los posibles candidatos tienen todos los datos de la oferta y del establecimiento.

Además, desde ADRBalears se dan a conocer las ofertas disponibles entre los centros educativos con grados de formación profesional de cocina y de panadería para que las trasladen a antiguos alumnos que buscan trabajo o quieran cambiar.

Esta iniciativa es una de las actuaciones que el Govern lleva a cabo en colaboración con la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Baleares para impulsar el relevo profesional y garantizar la continuidad de un oficio ligado al patrimonio gastronómico y cultural de Baleares.

De hecho, este miércoles el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha presentado el programa de actividades organizadas con motivo de la celebración de la Semana del Pan 2026 que conmemora el día mundial de este alimento el 16 de octubre.

El acto, que ha tenido lugar en la panadería de Can Moranta de Consell, también ha contado con la gerente de ADRBalears, Silvia Delgado, además de la alcaldesa de Consell, Sonia Daudén, y el presidente de la Asociación de Panaderos y Pasteleros, Miquel Àngel Torrens.

La Semana del Pan presenta actos destinados a promover el consumo de pan artesanal, visibilizar el oficio de la panadería y fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía. Destaca la tradicional visita guiada por establecimientos emblemáticos que este año será en Pollença.

Además, también se llevará a cabo una clase magistral a alumnos a cargo de Mauro Benseñor de Forn de Barri, que explicará su experiencia como empresario con una visión joven y renovada del oficio de panadero. Como ya se inició el año pasado, alumnos de primaria participarán en talleres para promover el consumo de pan artesanal y hábitos alimentarios. Se llevará a cabo un taller en Mallorca, y como novedad, en Menorca.

La ADRBalears gestiona, junto con la Asociación de Panaderos y Pasteleros, la marca 'Pa d'aquí, forn i tradició', a la que están adheridos un total de 270 establecimientos con obrador que ofrecen al menos dos tipologías de pan tradicional y elaboran el 70 por ciento de los productos que tienen a la venta.

Uno de los principales objetivos es que los consumidores identifiquen este sello con un producto de calidad, saludable y de proximidad. Los consumidores pueden consultar los hornos de 'Pa d'Aquí en la web' www.padaqui.es.

Además de los establecimientos y sus productos, los visitantes pueden conocer los panes considerados como tradicionales del archipiélago.

Se tiene que tener en cuenta que, según el Informe de consumo alimentario en España 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo de pan en las Islas fue de 28,36 kg por persona, con lo que se superó la media española, que se situó en 27,50 kg.