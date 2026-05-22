Tres años de la ley estatal vivienda: precios disparados y desplome de la oferta en Palma

Archivo - Varias personas durante una manifestación por la vivienda. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La oferta de vivienda en alquiler en Palma se ha desplomado un 35%, mientras que los precios se han disparado un 37% cuando se cumplen tres años de la ley estatal de vivienda, según los datos difundidos este viernes por el portal inmobiliario idealista.

Según los mismos datos, además, los contactos que recibe un anuncio de un alquiler en la capital balear se han multiplicado un 141% en el mismo periodo.

En toda España, el escenario es, igualmente, de subida de precios y desplome de la oferta. Los precios son ahora un 30,7% más caros en España, la oferta se ha reducido un 30% y la competencia por alquilar una vivienda se ha más que duplicado, según idealista.

Cabe recordar que la contención de precios era la principal meta de la ley, aunque no hay ninguna capital en la que se hayan reducido en estos tres años.

Entre las ciudades que han aplicado topes de precio a lo largo de este tiempo, Pamplona es la que registra la menor subida, con un 11,9%. Le siguen Girona (12,6%), Vitoria (13,1%), Lleida (16%), San Sebastián (17,6%), Barcelona (18,4%) y Tarragona (18,8%). Con incrementos superiores al 20%, se encuentran Bilbao (20%) y A Coruña (22,7%).

Fuera de estas zonas tensionadas, Segovia es la capital en la que más han aumentado las expectativas de los propietarios, un 51,2%, seguida por Madrid (42,1%) y Valencia (41,6%). Por debajo, se sitúan Pontevedra (38,7%), Alicante (38,5%), Palma (37%), Guadalajara (36,6%) y Santa Cruz de Tenerife (36,4%).