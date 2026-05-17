Tres detenidos por entrar a robar en una vivienda en Palma

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres y una mujer por supuestamente entrar en una vivienda y robar varios objetos, entre ellos una tarjeta de crédito con la que después realizaron compras.

Los hechos ocurrieron a mediados del mes de abril en el barrio de Son Rullán cuando un hombre se percató de que una noche en la que él no había estado en su casa le habían robado varios objetos, entre ellos consolas, una televisión, dinero en efectivo, una tarjeta bancaria, una mochila y cinco barajas de cartas valoradas en 1.200 euros.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa, los presuntos autores también habían realizado diversos cargos con la tarjeta bancaria.

El Grupo de Robos y Patrimonio Histórico inició una investigación y logró identificar a uno de los supuestos autores y comprobar los cargos que se habían hecho con la entidad bancaria. Pasados unos días, los agentes constaron que otro hombre y una mujer habían participado también en el robo.

Al conocer su paradero, la Policía Nacional los detuvo como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro de estafa.