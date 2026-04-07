Tres detenidos por forzar la puerta de una vivienda en Palma con la intención de okuparla

El sistema de alarmas roto - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente forzar la puerta de una vivienda y romper el sistema de alarmas con la intención de ocupar ilegalmente el inmueble.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado en un domicilio situado en el barrio del Rafal cuando varios vecinos alertaron al 091 de que tres hombres estaban intentando entrar en un piso.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, los testigos y la empresa de seguridad de la vivienda describieron físicamente a los presuntos autores que, tras ser descubiertos, habían salido de la casa y habían entrado en un coche aparcado en las inmediaciones.

Los agentes localizaron en el interior del vehículo a tres hombres, dos de ellos de origen español y otro alemán, que coincidían con las descripciones de los testigos.

Tras inspeccionar la vivienda, vieron que la puerta estaba dañada y que habían roto el sistema de alarmas y lo habían tirado al inodoro.

Los sospechosos reconocieron los hechos y fueron detenidos como presuntos autores de un delito de daños y otro de ocupación.