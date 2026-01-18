Tres detenidos por golpear y robar a otro el dinero que había ganado en un salón de juegos en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia, por golpear y robar a otro el dinero que había ganado en un salón de juegos en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro estaba llevando a cabo una investigación por un presunto robo con violencia que se produjo a finales del pasado mes de noviembre.

La víctima, que interpuso denuncia en la Jefatura Superior hace unas semanas, explicó que había ganado dinero en un salón de juegos y que fue abordada por tres varones cuando regresaba a su casa. Estos empezaron a propinarle puñetazos y le robaron unos 21.000 euros que había ganado en el salón de juegos.

Los agentes de Investigación Centro empezaron en ese momento a realizar diversas gestiones para localizar a los asaltantes. Gracias a las pesquisas y testigos que presenciaron los hechos, los policías pudieron identificar a los tres agresores.

La hipótesis principal de los investigadores, tras esclarecer lo acontecido, es que los tres hombres vieron a la víctima en el interior del establecimiento ganando premios en efectivo y se coordinaron para sustraerle el dinero que había recaudado. Una vez en el exterior, cuando el varón regresaba a casa, fue atacado por los tres asaltantes.

Tras conocer la identidad de los agresores, varios policías del Distrito Centro realizaron un dispositivo el pasado miércoles para interceptar a los tres sospechosos. Dos de ellos fueron detenidos como presuntos autores de un robo con violencia. El tercer implicado fue detenido este sábado en Manacor, también como presunto autor del robo con violencia.