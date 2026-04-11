Tres detenidos por llevar droga pillados en controles cerca de la Estación Intermodal de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente llevar droga para vender en tres dispositivos distintos cerca de la Estación Intermodal de Palma.

La primera detención, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa, ocurrió el pasado sábado cuando un hombre que estaba en la estación aceleró el paso al ver a los agentes.

Los agentes lo interceptaron y vieron que llevaba una bolsita de ketamina, dos bolsitas con tusi, otra con cocaína y cinco pastillas y 25 euros fraccionados.

Igualmente, el pasado domingo de madrugada en una calle próxima al parque de ses Estacions, una patrulla localizó un coche mal aparcado y en su interior a dos hombres en actitud sospechosa.

Al identificarlos e inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron 370 euros y tres teléfonos móviles de alta gama en la guantera. Al ser preguntados por ello ninguno de los dos justificó su procedencia.

También fueron cacheados y se localizó escondido en su ropa interior un huevo de plástico con cuatro envoltorios de una sustancia pulverulenta y otro móvil de alta gama.

Finalmente, el pasado martes de madrugada la Policía observó un vehículo frente a la entrada de la estación Intermodal en el que había tres personas.

Los agentes identificaron a las tres personas, una e las cuales llevaba supuestamente 13 bolsitas con tusi escondidas en su ropa interior y otra de cocaína, tres pastillas de medicamentos y más de 1.000 euros en billetes fraccionados.