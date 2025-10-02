Tres detenidos en Mallorca por estafar medio millón de euros prometiendo inversiones con gran rentabilidad

Un agente de la Guardia Civil, frente a un ordenador. - GUARDIA CIVIL

Crearon una mercantil vinculada a una entidad bancaria privada de Gambia, a donde desviaban el dinero

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Mallorca a tres personas por supuestamente estafar medio millón de euros a varias víctimas a las que prometían inversiones con una gran rentabilidad económica.

Fue el pasado miércoles cuando los investigadores arrestaron a los tres sospechosos en las localidades de Establiments (Palma) y Santa Ponça (Calvià).

Se trata, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, de un hombre de 64 años y una mujer de 52, ambos de nacionalidad sueca, y de una tercera persona de 67 años y origen británico.

De las pesquisas realizadas en el marco de la bautizada como operación 'Frux Clearing' se desprende que los sospechosos crearon una mercantil vinculada a una entidad bancaria privada con domicilio social en la República de Gambia y que no contaba con las autorizaciones pertinentes para realizar operaciones de inversión en España.

Pese a ello, acudían a eventos organizados en diferentes clubes de golf mallorquines, presumiendo que las potenciales víctimas allí presentes tendrían un alto poder adquisitivo, para prometer inversiones con las cuales se podrían obtener elevadas ganancias.

Realizadas las inversiones, el dinero era transferido a países con menor control fiscal para posteriormente desviarlo a Gambia. Es, según la Guardia Civil, el "funcionamiento típico" de las estafas piramidales.

En total consiguieron estafar unos 500.000 euros, aunque no se descarta que pudiera haber más víctimas afectadas.

Desde el Instituto Armado se recomienda no realizar ningún tipo de inversión económica sin antes realizar las gestiones oportunas para determinar la veracidad del proyecto en cuestión.