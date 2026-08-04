Tres detenidos en Palma por explotar a cinco trabajadores en situación irregular - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres hombres responsables de una empresa por presuntamente formar parte de un grupo criminal que explotaba laboralmente a trabajadores en situación irregular en España, con unas cinco víctimas.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, los presuntos autores contaban con una empresa que llegó a contratar a una veintena de trabajadores legales si bien, tenía una gran parte de ellos en situación irregular en España, la mayoría de origen latinoamericano.

La investigación se inicio el pasado mes de junio a raíz de la denuncia de un trabajador, el cual denunció que trabajaba en dicha empresa desde hacía bastante tiempo y debido a un accidente laboral tuvo que darse de baja médica.

Según explicó, los propietarios de la empresa le empezaron a coaccionar y amenazar para que volviera a trabajar. Ante la negativa del trabajador de incorporarse a su puesto laboral por las lesiones que tenía, el principal investigado empezó a vigilarlo en su casa.

El trabajador vio como una persona le estaba siguiendo y grabando con un teléfono móvil, que resultó ser un amigo del dueño de la empresa.

Además, los presuntos autores habían "camuflado" en el vehículo particular del trabajador un dispositivo GPS de seguimiento. Así, los investigadores tomaron declaración a diversos testigos que confirmaron lo denunciado por el trabajador.

Según la investigación, los sospechosos hacían distinciones entre los trabajadores irregulares y los regulares, puesto que estos últimos tenían derecho a vacaciones y finiquito.

Igualmente, se realizaban trabajos más complejos sin ningún tipo de formación al respecto ni medidas de seguridad, y los trabajadores tenían que levantar grandes pesos de forma manual, con el riesgo físico para los empleados.

También ha quedado de manifiesto que obligaban a conducir a trabajadores en situación irregular y sin permiso de conducción en España. En su mayoría tenían permiso en su país de origen pero no en España debido a su situación irregular, si bien eran amenazados con el despido si se negaban a conducir.

Los responsables de la empresa menospreciaban a las personas en situación irregular con frases como "si tú no quieres hay mucho negro que quiere trabajar con nosotros".

Por otro lado, se deshacían de los desperdicios de los trabajos en contenedores de la vía pública sin ningún tipo de control incluso de residuos químicos.

Por parte del Grupo de Ucrif 1 junto a subinspectores de la Seguridad Social se hicieron tres inspecciones policiales-laborales en la sede de la empresa. Allí, se identificaron a siete personas en total, tres de ellas se encontraban en situación irregular y cuatro en situación regular en España.

La Policía Nacional detuvo a los tres responsables como presuntos autores de los delitos de pertenencia a un grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.