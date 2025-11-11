Tres detenidos por robar cobre valorado en 65.000 euros en varios puntos de Mallorca

Parte del cable de cobre robado por los tres arrestados. - GUARDIA CIVIL

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por supuestamente robar cable de cobre valorado en más de 65.000 euros en varios puntos de Mallorca, principalmente en una empresa de telecomunicaciones.

Los sospechosos, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, actuaban siempre de noche y empleaban herramientas para cortar el cobre.

Tras tener el material listo, lo cargaban en una furgoneta y lo llevaban a diferentes empresas de reciclaje para venderlo.

En los últimos meses, según las pesquisas, los miembros de la banda habrían sustraído grandes cantidades de este metal valoradas en alrededor de 65.000 euros. En total vendieron más de 3.000 kilos de cable y otros materiales por el que recibieron algo más de 50.000 euros.

El pasado domingo saltó la alarma de una empresa de telecomunicaciones ubicada en la localidad de Palmanyola y varias patrullas se desplazaron hasta el lugar.

Allí sorprendieron a los sospechosos --originarios de países de Europa del este y de 49, 43 y 31 años-- tratando de robar cable de cobre y les arrestaron como supuestos autores de cinco delitos de robo.

También se les impuso una orden de alejamiento de la empresa de Palmanyola. La operación sigue abierta y los agentes no descartan llevar a cabo más detenciones.