Tres detenidos por robar puertas y persianas de aluminio para venderlas como chatarra en Mallorca

Tres detenidos por robar una veintena de puertas y persianas de aluminio en Mallorca

PALMA 10 Feb.

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por supuestamente robar una veintena de puertas y persianas, que pretendían vender como chatarra, en varios municipios de Mallorca durante los últimos días.

Los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, se conocieron tras detectarse numerosas sustracciones de puertas y persianas de aluminio de contadores de luz y agua en distintas viviendas y establecimientos.

Ante la preocupación de los vecinos y el perjuicio económico causado, los agentes abrieron una investigación e identificaron a tres sospechosos, que este lunes fueron detenidos como supuestos autores de una veintena de robos.

Una quincena de ellos tuvieron lugar en los municipios de Algaida, Lloret y Sineu, mientras que los cinco restantes fueron en Palma. Los investigadores, no obstante, no descarta que puedan haber actuando en más ocasiones y en diferentes lugares.

Para del material sustraído había sido fragmentado con la intención de venderlo como chatarra y se encuentra intervenido. Está previsto que los sospechosos pasen a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas.