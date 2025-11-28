Tres detenidos por robar en varios establecimientos de Sant Antoni

IBIZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Antoni ha detenido a tres hombres por su supuesta implicación en varios robos con fuerza cometidos en establecimientos del municipio a lo largo de las últimas semanas.

La investigación se inició después de que el propietario de un local afectado denunciara el robo ante la Guardia Civil, ha informado el cuerpo municipal.

Gracias a las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia, los agentes pudieron identificar a los tres sospechosos que actuaban siempre en solitario y de madrugada.

Avanzadas las pesquisas, los tres fueron arrestados y puestos a disposición de la autoridad judicial como supuestos autores de delitos de robo con fuerza. Dos de ellos contaban con antecedentes policiales por hechos similares.