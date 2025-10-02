Tres detenidos por venta de sustancias estupefacientes y desmantelada una asociación cannábica en Palma

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, de origen francés, suizo y luxemburgués, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas por la venta de sustancias estupefacientes en un local, en la zona de Santa Catalina, que se explotaba como asociación cannábica.

Según han informado en un comunicado, la investigación la inició el Grupo II de Estupefacientes, de la UDYCO de la Policía Nacional en Palma, a raíz de una denuncia anónima en la que se exponía que en una asociación cannábica se podrían estar vendiendo derivados cannábicos, entre otras sustancias, y no estaría actuando como una verdadera asociación en el marco de la legalidad, por lo que podría tratarse de una tapadera.

Así, los agentes comprobaron que en el local se vendían sustancias estupefacientes, como alucinógenos, hachís y marihuana, por lo que solicitaron una orden de entrada y registro para el pasado jueves.

En el local, se intervino cerca de un kilo de marihuana, alrededor de medio kilo de hachís, 119 'porros', sustancias alucinógenas, productos derivados del cannabis y unos 3.000 euros en efectivo fraccionados en billetes diversos billetes. Dentro del establecimiento, se encontraban tres hombres que, presuntamente, eran los responsables del mismo y, por lo tanto, serían los que estuvieran cometiendo el ilícito penal.

Tras todo ello, se procedió a la detención de los tres varones como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y se decretó el cierre cautelar del local.

DENUNCIAS ANÓNIMAS

La Policía ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También se puede hacer directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.