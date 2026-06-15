Tres empresas agroalimentarias de Baleares participan en un evento internacional en Zurich - CAIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres empresas agroalimentarias de Baleares han participado en el evento internacional Spain Fusion Zurich 2026, un encuentro profesional celebrado en la ciudad suiza y dirigido a importadores, distribuidores, comercio minorista especializado y profesionales de la restauración, entre otros agentes del sector.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, las empresas participantes han sido Treurer, productor de la DO Aceite de Mallorca; Embutidos Aguiló - La Luna, elaborador de la IGP Sobrasada de Mallorca; y 7103 Petit Celler, productor de vinos de la IGP Vino de la Tierra Mallorca.

Las tres forman parte de la delegación española seleccionada por ICEX para participar en este encuentro internacional de promoción de productos agroalimentarios de calidad diferenciada.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado la vinculación de estos productos con el territorio, el paisaje y el trabajo de los productores y ha señalado que la promoción exterior es una herramienta clave para generar nuevas oportunidades para el sector.

Desde la Conselleria han subrayado que Suiza es uno de los mercados europeos con mayor potencial para los productos gurmé y de calidad. En el caso de los vinos de Baleares, es actualmente el segundo mercado de exportación, con cerca del 15 por ciento del total exportado en 2025, mientras que en el caso de la DO Aceite de Mallorca representa el 17 por ciento de las exportaciones y es el tercer país receptor de este producto.