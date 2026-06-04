Tres menores detenidos por agredir a un turista para robarle el móvil en la Playa de Palma

Un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres de ellas menores de edad, por supuestamente agredir a un turista para robarle el móvil en la Playa de Palma.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la madrugada del pasado viernes.

Una patrulla se encontraba vigilando la zona cuando fue requerida por un turista, quien presentaba un golpe a la altura del pómulo y la ropa sucia y rasgada.

El visitante explicó a los agentes que se encontraba con unos amigos cuando se cruzaron con cuatro jóvenes, tres hombres y una mujer. Le hablaron en castellano y, al no entenderlos, él y sus acompañantes siguieron su camino.

Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a agredirles, empujándoles y lanzándoles puñetazos. Cuando cayó al suelo, le robaron el teléfono móvil.

Tiempo después, cuando llamó a su propio número, uno de los supuestos agresores le exigió 200 euros si quería recuperarlo. Quedó con ellos, pero se negó a pagarles, por lo que le volvieron a agredir.

Los policías localizaron a los sospechosos en las proximidades de un hotel. Aunque trataron de responder con evasivas, no fueron capaces de explicar qué hacían allí.

La víctima y sus amigos --que se hospedaban en ese mismo establecimiento-- les reconocieron, por lo que fueron arrestados como supuestos autores de un delito de robo con violencia.