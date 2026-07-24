Tres mujeres son detenidas en Palma por estafar cerca de 20.000 euros al anciano al que ayudaban en su casa

Agentes de la Policía Nacional detienen a una de las mujeres presuntamente implicadas en el delito de estafa. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa al sustraer cerca de 20.000 euros a un hombre septuagenario al que ayudaban en varias tareas en su vivienda.

Según ha informado la Policía, el anciano interpuso una denuncia por recibir, desde principios de 2024, numerosos cargos bancarios y, las gestiones realizadas por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos expusieron que las presuntas autoras podrían ser las tres mujeres que le ayudaban en tareas del hogar.

En concreto, se descubrió que habían hecho varias compras en establecimientos de textil y restauración con diferentes tarjetas de la víctima.

Además, el hombre amplió su denuncia indicando que dos de las investigadas residían en su domicilio y que una de ellas le había agredido en varias ocasiones. Las dos le proferían insultos y le amenazaban, por lo que la víctima solicitó una orden de alejamiento.

La Policía Nacional localizó a las mujeres el pasado martes y las detuvo, aunque la investigación permanece abierta para esclarecer si ha habido más transacciones ilícitas que puedan afectar el patrimonio del anciano.