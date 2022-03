Truyol, sobre apoyo a mural de Mesas: "No se cuestiona la obra, pero hay que actuar contra quien incumple las normas"

PALMA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, se ha referido este martes al apoyo que el pasado fin de semana ha recibido el mural de Juan Luis Mesas en el Hotel Artmadams, asegurando que "el Ayuntamiento no cuestiona la obra ni el artista, pero hay que actuar contra quien incumple las normas".

Así lo ha manifestado la regidora en una rueda de prensa, en la que asegurado que Cort "se mantiene en el posicionamiento de la legalidad y del sentido común". "No estamos poniendo en cuestión el valor artístico de una intervención, ni tampoco el artista, pues estamos convencidos de que esta obra en otro espacio contaría con el apoyo de todos, pero, como Ayuntamiento, no se puede permitir que haya quien incumple la normativa, menos aún teniendo conocimiento de ello, y no actuar", ha hecho hincapié.