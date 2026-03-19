El túnel de Sóller cerrará las noches del 23 al 25 de marzo para revisar sus sistemas de seguridad

Una de las entradas del túnel de Sóller. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Sóller estará cerrado los días 23, 24 y 25 de marzo, de las 23.00 a las 6.00 horas, con motivo de la revisión de los sistemas de seguridad de la infraestructura.

Sólo podrán pasar los vehículos de los servicios de emergencias y los autobuses del TIB y el resto de usuarios se tendrán que desviar por el Coll de Sóller, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La institución insular ha invertido unos 12.000 euros en esta actuación, que se ajusta a la normativa europea. A finales del año pasado se hizo una tarea de renovación integral de los sistemas de seguridad del túnel, que costó unos 600.000 euros, para mejorar el sistema de detección de accidentes, entre otras cuestiones.

Estos trabajos forman parte de una primera ronda de revisiones, que se llevarán a cabo entre marzo y abril para comprobar la seguridad de los 14 túneles que hay en Mallorca.

Entre 2026 y 2028, además, el Consell tiene previsto invertir un millón de euros para hacer estas inspecciones de seguridad y de la estructura de todos los túneles.

Ya se ha empezado a hacer una primera inspección que mirará en profundidad todos los sistemas de seguridad de los túneles y durante los próximos años se harán actuaciones secundarias.

En Sóller esta semana ya se ha revisado el túnel de Sa Mola y durante el mes de marzo otras infraestructuras como las de Son Vic, el túnel de Bendinat, Es Gorvió y Sa Coma.

Entre marzo y abril de 2026 está previsto que se haga la inspección de otros túneles, como el de Monnàber, es Gorg Blau, es Fumat, Vidriers, Estadi Balear, Can Blau, Puríssima y ambos sentidos de los túneles de Génova. Estos cortes de tráfico se harán desde las 22.00 o las 23.00 hasta las 6.00 horas.

Se mirarán detalles clave de la infraestructura y que influyen en la seguridad de los conductores como la red de alumbrado, los ventiladores, el estado del asfalto, el sistema de detección de incendios, las salidas de emergencia, los drenajes, la señalización y el funcionamiento de los teléfonos de emergencias presentes dentro de los túneles, entre otras cosas.