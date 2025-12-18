Turismo en Baleares: el archipiélago roza en noviembre los 16 millones de pasajeros internacionales

Archivo - Pasajeros en un aeropuerto. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió 15,87 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y noviembre, lo que supone un incremento interanual del 2,4%.

El pasado noviembre, en concreto, llegaron a las Islas 246.223 pasajeros aéreos internacionales, lo que representa un aumento del 3,8% respecto al mismo mes de 2024.

El aeropuerto de Palma, por su parte, ha recibido entre enero y noviembre 12,1 millones de pasarejos (+2,3%) y sólo en noviembre 231.629 (+3,4%).

Del total de turistas llegados en avión a Baleares en noviembre, 174.451 (+2,6%) lo hicieron en compañías de bajo coste. En los primeros 11 meses del año lo hicieron 11 millones (+4,4%).

En compañías aéreas tradicionales llegaron 71.772 pasajeros (+6,9%) en noviembre y 4,79 millones (-1,9%) entre enero y noviembre.

En términos generales, España España ha recibido 104 millones de pasajeros internacionales, en los once primeros meses del año registrando un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2024.