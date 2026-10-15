Turismo estima que el proyecto para luchar contra la oferta ilegal en Menorca llegará al 50% de ejecución antes de 2027

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha estimado que el proyecto financiado con 1,8 millones de euros del impuesto de turismo sostenible (ITS) para luchar contra la oferta ilegal en Menorca llegará al 50 o al 60 por ciento de ejecución antes de finalizar el año.

Lo ha dicho este jueves en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament, donde ha tenido que comparecer para responder a cuatro preguntas formuladas por el diputado socialista Llorenç Pou que no fueron debidamente contestadas por escrito.

El diputado ha pedido información sobre cuatro proyectos financiados con ITS, uno de ellos para fomentar la lucha contra la oferta turística ilegal en Menorca. Es una línea de trabajo de la que el Govern "ha hecho gala" y, por lo tanto, ha querido saber "en qué se han traducido" los casi dos millones de euros otorgados.

Pou ha puesto el foco en el número de inspectores que el Consell de Menorca ha contratado con estos fondos, una cifra que el conseller ha dicho desconocer. "Se han contratado inspectores, pero no sé cuántos", ha admitido.

Bauzá ha reconocido que la ejecución del proyecto, en la actualidad, es del 4,6 por ciento, una cifra "muy baja" fruto de que se encuentra todavía en fase de ejecución administrativa.

No obstante, ha estimado que "en pocos meses subirá mucho su ejecución", hasta el 50 o 60 por ciento, ya que están en licitación o en proceso de licitación varias herramientas tecnológicas que permitirán optimizar la lucha contra la oferta turística ilegal.

"Todos querríamos que estuviera más adjudicado, pero estoy seguro que antes de que acabar el año avanzaremos mucho", ha aseverado el responsable de Turismo.