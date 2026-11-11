Una de las turistas atropelladas el lunes en Palma sigue grave pero pasa a planta de Son Espases

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una de las turistas procedente de Alicante que este lunes sufrió un atropello por parte de una furgoneta en el Arenal de Palma, la de 75 años, sigue en estado grave pero ha pasado a planta del Hospital Universitario Son Espases.

Según han informado a Europa Press fuentes hospitalarias, en principio su vida no corre peligro. Su acompañante, una mujer de 70 años, murió el martes en el mismo centros hospitalario.

El atropello ocurrió sobre las 14.25 horas del lunes en la calle Amílcar del Arenal de Palma. A la llegada de los sanitarios, la mujer de 70 años estaba en parada cardiorrespiratoria por el traumatismo y fue reanimada. La otra muer presentaba lesiones múltiples.

MOTORISTAS HERIDOS

Tampoco corre peligro la vida de los dos hombres que la tarde del martes chocaron contra un coche cuando circulaban en moto por la Vía de Cintura de Palma, según las mismas fuentes.

Ambos ingresaron en estado grave y, mientras uno de ellos sigue bajo observación en urgencias, con pronóstico reservado, el otro será sometido este miércoles a una intervención quirúrgica y pasará a planta.

El accidente ocurrió sobre las 17.52 horas en el kilómetro 3 de la Ma-20 cuando los dos afectados, que viajaban en la misma moto, han chocado con el coche de delante, según informó el SAMU 061.

El copiloto salió despedido entre cinco y siete metros por delante del vehículo, mientras que el piloto colisionó con la parte trasera del coche.