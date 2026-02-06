UGT acusa al Govern de "sucumbir" a las presiones de hoteleros y Vox por vacilar con la subida del ITS

Archivo - Turistas en una calle de Palma, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT Baleares ha censurado la nueva postura del Govern ante una posible subida del impuesto de turismo sostenible (ITS), por lo que le ha acusado de "sucumbir" a las presiones de la patronal hotelera y de Vox.

De esta manera se ha pronunciado el secretario general de UGT Baleares, Pedro Homar, por las declaraciones de este viernes del vicepresidente primero y portavoz del Govern, Antoni Costa, que en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern ha señalado que, pese a que defenderá la subida en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad, no la ve necesaria.

En un comunicado, Homar ha lanzado estas críticas por el "débil argumento" empleado por Costa, por el "ínfimo aumento" en la llegada de turistas, se cuando en 2025 alcanzó "un récord histórico".

"Es un caudal económico que se deja de recaudar, que estaba pensado para, a iniciativa del propio Ejecutivo, combatir la siniestralidad, ayudar a la integración laboral de las personas con discapacidad o compensar los efectos de la estacionalidad", ha mantenido.

No obstante, ha recalcado que materias como la vivienda, el medioambiente o la mejora de servicios públicos son áreas donde ese dinero, que "se va a dejar de percibir, hace mucha falta y que los ciudadanos de Baleares van a tener que soportar con sus impuestos".