UGT afirma que la jubilación anticipada de las camareras de pisos está "muy avanzada"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la jornada de las camareras de pisos - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que el proceso para posibilitar la jubilación anticipada de las camareras de piso, mediante coeficientes reductores, está "muy avanzado".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en unas jornadas de UGT para defender la jubilación anticipada de este colectivo en Magaluf, en las que tenía que participar la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aunque ha cancelado su agenda a causa del accidente ferroviario de Toledo.

"El Gobierno es el que tiene que dar las noticias", ha subrayado al ser preguntado por si la medida podría salir adelante antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, agregando que el sindicato preferiría que así fuera.