UGT reclama un plan de inversiones en la climatización de los centros educativos para que "no dependa de las familias"

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios Públicos de UGT Baleares ha solicitado un plan de inversiones en la climatización y ventilación de los centros educativos para que "no dependa de las familias, ni del personal".

Esta es una de las reivindicaciones planteadas por la organización sindical ante la noticia publicada este viernes en el 'Ara Balears', en la que se apuntaba que familias y docentes habrían financiado de su bolsillo la compra de ventiladores y equipos de climatización.

En un comunicado, UGT ha calificado de "inadmisible" este hecho y ha resaltado que constituye un "riesgo laboral y de salud pública", ya que en algunos centros educativos "se han llegado a registrar temperaturas de 34,7 °C dentro de las aulas, muy por encima del límite razonable para la actividad académica y laboral".

No obstante, han señalado que este problema "va más allá de la educación", puesto que también afecta a "hospitales, oficinas y otros servicios públicos", donde las condiciones térmicas extremas "ponen en riesgo la salud de los trabajadores y usuarios".

"Este problema no es nuevo ni puntual, ya en anteriores ocasiones UGT Baleares ha advertido de esta situación en los medios. A nivel estatal, la Inspección de Trabajo ha emitido un ultimátum en la Comunidad de Madrid para exigir la climatización inmediata de los centros educativos", han indicado.

De hecho, han citado el caso de los trabajadores de la limpieza de Andratx que advertían que debían trabajar "al sol, sin gorras, ni crema solar, con vehículos sin aire acondicionado y sin la protección mínima exigible".

"Esta situación evidencia que el riesgo térmico afecta múltiples servicios públicos y pose en riesgo la salud de centenares de trabajadores", han aseverado.

Por estos motivos, UGT ha exigido "mediciones oficiales inmediatas" en todos los servicios públicos de las islas y protocolos "claros" de prevención y actuación ante episodios de olas de calor.

"No puede depender de las familias o del personal pagar ventiladores, la climatización es una obligación de salud laboral y un derecho básico de todos los trabajadores y usuarios de los servicios públicos", ha afirmado el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Servicios Públicos Baleares, Tino Davia.