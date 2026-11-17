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PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha suscrito un acuerdo con Correos para actualizar el plus de residencia de los trabajadores de Baleares y abonarles los atrasos que les corresponden desde el 1 de julio de este año.

El sindicato ha explicado este martes en un comunicado que las cuantías toman como referencia las aprobadas para el sector público estatal y distinguen entre Mallorca y las demás islas.

El acuerdo, han añadido, da respuesta a una reivindicación de UGT ante los sobrecostes de la insularidad, especialmente en vivienda y en coste de la vida.

Las cantidades que establece para una jornada completa son de 214,61 euros para el personal titulado superior en Mallorca y de 697,67 euros para esta categoría en el resto de las islas; de 175,41 euros en Mallorca y 502,35 euros en el resto de las islas para el personal titulado medio; de 144,61 euros en Mallorca y 405,10 euros en el resto de las islas para el personal de jefaturas; de 119,22 euros en Mallorca y 297,91 euros en el resto de las islas para el personal operativo, y, finalmente, de 105,31 euros en Mallorca y 263,12 euros en el resto de las islas para servicios generales.

El acuerdo fija efectos económicos desde el 1 de julio de 2026 y reconoce el abono de los atrasos que correspondan. En caso de que el derecho se haya generado con posterioridad, los efectos comenzarán a contar desde esa fecha.

No obstante, su validez y eficacia quedan supeditadas a las autorizaciones preceptivas de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de SEPI. Por ello, el sindicato mantiene que la firma "representa un avance", aunque "no supone por sí sola la aplicación inmediata de las nuevas cuantías".

Desde UGT han valorado este resultado de la negociación colectiva como "un paso necesario" para reconocer los costes de la insularidad. El sindicato reclamará que los trámites pendientes se resuelvan sin demoras para que las nuevas cuantías, incluidos los atrasos, lleguen "cuanto antes" a las nóminas. En este sentido, han recordado que una conquista sindical "no termina con la firma, sino que debe materializarse en las nóminas de la plantilla".