La UIB comenzará el curso 2026-2027 con más de 11.000 estudiantes y un proyecto de autoconsumo energético de 7,6 MW

El rector de la UIB, Jaume Carot, el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, y representantes de la UIB en la rueda de prensa inaugural del curso 2026-2027. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) iniciará este lunes el curso académico 2026-2027, en el que contará con unos 11.000 estudiantes de grado y la puesta en marcha de su proyecto de autoconsumo energético con un pico máximo de potencia instalada de 7,6 MW.

El rector de la UIB, Jaume Carot, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa con motivo del arranque del curso, en la que ha dado la bienvenida a los 3.500 nuevos estudiantes de nuevo ingreso.

Este curso, ha explicado que se inaugura con dos nuevas titulaciones como son el doble grado de Matemáticas y Física y el grado en Ciencias de la Mar. Por otro lado, el grado en Ingeniería de Ciencias Agroalimentarias sustituirá a la titulación de Ingeniería Agroalimentaria y Medio Rural.

Asimismo, se incluyen en la oferta los máster de Estudios y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global y el Erasmus Mundos en Promoción de la Salut y el Bienestar a lo Largo de la Vida, en colaboración con una universidad portuguesa y otra serbia.

En total, para este curso la UIB ofrece 60 grados --de los que nueve son dobles titulaciones--, 40 másteres oficiales, 26 programas de doctorado y 39 títulos propios.

En el acto inaugural del curso, la lección inaugural correrá a cargo del doctor en Derecho Miquel Deyà, que versará sobre los límites del poder del Estado en los siglos XVI y XVII, y se impondrá la Medalla de Oro al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez.