La UIB suspende clases y actividades administrativas todo este jueves en las Pitiusas por la tormenta

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PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha informado de la suspensión durante todo este jueves de actividades académicas y administrativas en las sedes de Eivissa y Formentera por las tormentas.

Según la información facilitada por la institución universitaria, en los campus de Palma y en la sede de Menorca la actividad se mantiene con normalidad.

La UIB ha instado a la ciudadanía a permanecer atenta a los canales oficiales para más información.